Путин предложил Медведева на пост премьер-министра

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Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия на назначение председателем правительства. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«В соответствии с пунктом «а» статьи 83 и статьей 111 Конституции Российской Федерации Президент внес кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия Государственной Думы на назначение его Председателем Правительства Российской Федерации», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что Путин поручил правительству продолжать действовать до назначения нового состава кабмина.

Владимир Путин вступил в должность президента России на новый шестилетний срок.

Впоследствии, правительство России ушло в отставку после инаугурации президента.