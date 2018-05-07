Путин предложил Медведева на пост премьер-министра
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия на назначение председателем правительства. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«В соответствии с пунктом «а» статьи 83 и статьей 111 Конституции Российской Федерации Президент внес кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия Государственной Думы на назначение его Председателем Правительства Российской Федерации», — говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось, что Путин поручил правительству продолжать действовать до назначения нового состава кабмина.
Владимир Путин вступил в должность президента России на новый шестилетний срок.
Впоследствии, правительство России ушло в отставку после инаугурации президента.