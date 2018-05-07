Мантуров: никого еще не приглашали в новый состав кабмина

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что, скорее всего, пока еще никому не предлагали войти в новый состав кабмина. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Все зависит от того, какие будут руководством страны приняты по мне решения. Мое мнение: если пригласят, то, конечно, интересно было бы», — сказал Мантуров.

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Он также ответил на вопрос, поступало ли ему предложение о работе в новом составе правительства.

«Я думаю, что никому еще не делали (предложений)», — отметил Мантуров.

Ранее сообщалось, что правительство России ушло в отставку после инаугурации президента.

Как стало известно, Владимир Путин вступил в должность президента России на новый шестилетний срок.