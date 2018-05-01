В России МРОТ впервые сравнялся с прожиточным минимумом

С 1 мая в России вступил в силу закон, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) сравнялся с прожиточным минимумом и составил 11 163 руб. Данный закон подписал президент Владимир Путин в марте 2018 года.

Ранее МРОТ составлял 9486 руб., с первого мая он повышен на 1674 руб.

Ранее министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что кабмин подпишет решение о выделении 20 млрд руб. на покрытие первоочередных расходов регионов на повышение МРОТ. Позднее премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил, что денег на повышение МРОТ до 20 тысяч руб. нет.