Песков заявил об отсутствии точных решений по поддержке попавших под санкции

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в правительстве на данный момент не определились с вариантами возможной поддержки компаний, которые были включены в санкционный список американской администрацией, передает РИА «Новости».

«Никаких решений точных, конкретных не принималось, рассматриваются разные варианты», — сказал Песков.

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Он также подчеркнул, что темой оказания поддержки руководству столкнувшихся с незаконными рестрикциями со стороны руководства США компаний занимается кабинет министров по поручению президента России Владимира Путина.



Ранее сообщалось, что Песков ответил на вопрос о возможности национализации компании «Русал».