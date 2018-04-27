Путин пожертвовал 104 тысячи рублей на посадку деревьев

Президент России Владимир Путин пожертвовал 104 тыс. руб. на посадку сосен в Иркутском лесничестве. Об этом сообщает mk.ru.

В ходе заседания попечительского совета Русского географического общества (РГО) глава ВТБ Андрей Костин рассказал о нехватке 1 040 деревьев в Иркутском лесничестве. По его словам, каждое из деревьев стоит 100 руб.

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Отмечается, что Путин дал согласие списать с его счета 104 тыс. руб. После этого Костин показал сертификат, подтверждающий взнос, с координатами места, где планируется высадить деревья.

Ранее глава государства отчитался о доходах. Согласно декларации, Путин заработал в прошлом году более 18,7 млн руб., что в два раза больше, чем доход за 2016 год.