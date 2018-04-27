Россия оказалась в списке расхитителей интеллектуальной собственности США

США включили Россию в список стран, которые не предоставляют достаточной защиты прав на интеллектуальную собственность или расхищают ее. Об этом говорится в докладе офиса Торгового представителя США.

Как отмечается в отчете, эти страны вызывают наиболее серьезную обеспокоенность.

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«Офиса Торгового представителя США определил 12 стран — Алжир, Аргентина, Канада, Чили, Колумбия, Китай, Индия, Индонезия, Кувейт, Россия, Украина и Венесуэла — в приоритетный список контроля. Проблемы с интеллектуальной собственностью станут предметом интенсивного двустороннего взаимодействия в этом году», — говорится в докладе.

Ранее депутаты Госдумы предложили производить американские товары без разрешения правообладателей.