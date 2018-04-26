В ЦБ рассказали, сколько менеджеров попали в «черный список» регулятора

Директор департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России Людмила Тяжельникова заявила, что в списке менеджеров финансовых организаций, лишенных права занимать руководящие должности, сейчас находятся 6 392 человека. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Уточняется, что в основном это сотрудники банков, лишившихся лицензии или попавших под процедуру банкротства.

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При этом представителей некредитных организаций в этом списке 1 127.

Ранее Центробанк сообщил о включении в черный список 5,8 тысяч финансистов.

Включенным в черный список финансистам могут пожизненно запретить занимать аналогичные должности.

Как стало известно, в России появились компании-«разблокировщики» счетов.