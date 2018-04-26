«М.Видео» завершила сделку по покупке «Эльдорадо»

Российский ритейлер бытовой техники и электроники «М.Видео» закрыл сделку по покупке сети «Эльдорадо» за 45,5 млрд руб. Об этом сообщается в пресс-релизе «М.Видео».

«М.Видео» объявляет о закрытии сделки по покупке дочерней компанией ООО «М.Видео Менеджмент» 100% ООО «Эльдорадо»… Сумма сделки составила 45,5 млрд руб, не включая кредитные обязательства ООО «Эльдорадо», — заявили в компании.

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В марте текущего года «М.Видео» объявила о созыве общего собрания акционеров, которое должно одобрить условия покупки «Эльдорадо».

Уточняется, что в рамках реализации сделки ООО «М.Видео Менеджмент» привлечет кредит в размере порядка 40 млрд руб. и использует собственные свободные средства.