Акции «Русала» выросли более чем на 25% при открытии торгов в Гонконге

Акции «Русала» подорожали почти на 30% при открытии торгов на Гонконгской бирже. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На открытии торгов акции «Русала» выросли на 29,61% до 1,92 гонконгских долларов ($0,24).

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что ведомство рассмотрит ходатайство компании об отмене санкций. В министерстве также заявили, что готовы снять санкции с «Русала», если его глава Олег Дерипаска откажется от контроля компании. В рамках новых санкций до 23 октября американские граждане и фирмы должны прекратить взаимодействие с компанией.