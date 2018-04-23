Президент России Владимир Путин подписал закон о санации страховых компаний. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Закон предписывает создание Фонда консолидации страхового сектора, который будет сформирован из финансов Банка России, обособленных от другого имущества Центробанка. Управляющая компания Фонда будет принимать участие в осуществлении мер по предупреждению банкротства страховых организаций с использованием финансов Фонда.

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Также установлены полномочия Центробанка России по проведению оценки активов и пассивов страховых организаций. Причиной для рассмотрения Банком России вопроса о санации страховых организаций является наличие признаков неустойчивого финансового положения страховой организации.

Ранее сообщалось, что Путин подписал закон о блокировке сайтов с порочащей информацией.