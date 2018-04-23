Минфин США назвал условие для снятия санкций с «Русала»
Минфин США может снять санкции с «Русала», если его глава Олег Дерипаска откажется от контроля компании. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«В случае с «Русалом»… США могут обеспечить отмену санкций при прекращении владения или контроля Олега Дерипаски над компанией», — заявили в ведомстве.
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Также стало известно, что минфин продлил до 23 октября период, в течение которого американские граждане и компании в рамках санкций против «Русала» должны прекратить взаимодействие с компанией.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему не известно о какой-либо встрече главы государства с основным владельцем «Русала» Олегом Дерипаской.