Банк России приобрел для Минфина валюту на 17,8 млрд рублей

Банк России купил валюты на внутреннем рынке в интересах Минфина на 17,8 млрд руб. Об этом сообщается в материалах ЦБ.

ЦБ возобновил 17 апреля покупку валюты на внутреннем рынке в интересах Минфина после перерыва, связанного с волатильностью на рынке.

Реклама

Ранее глава министерства финансов Антон Силуанов сообщил, что ситуация на российском валютном рынке волатильна.

Он также отметил, что на данный момент ситуация на валютном рынке подвержена в первую очередь геополитическим факторам. Также на рынок воздействуют санкционный вмешательства в экономику России.

В свою очередь замглавы департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Липин рассказал, что ЦБ будет покупать валюту для Минфина и при устойчиво ослабившемся рубле.