Банк России купил для Минфина валюту на 17,5 млрд рублей

Банк России возобновил покупку валюты на внутреннем рынке в интересах Минфина. Об этом сообщается в материалах ЦБ.

Объем таких операций с расчетами 18 апреля составил 17,5 млрд руб.

Уточняется, что последняя покупка валюты на рынке состоялась 6 апреля — с расчетами 9 апреля было куплено валюты на 11,6 млрд руб.

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Ранее глава министерства финансов Антон Силуанов сообщил, что ситуация на российском валютном рынке волатильна.

Он также отметил, что на данный момент ситуация на валютном рынке подвержена в первую очередь геополитическим факторам. Также на рынок воздействуют санкционный вмешательства в экономику России.

В свою очередь замглавы департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Липин рассказал, что ЦБ будет покупать валюту для Минфина и при устойчиво ослабившемся рубле.