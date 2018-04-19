Forbes назвал богатейших российских бизнесменов
Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых российских бизнесменов.
Как стало известно, рейтинг возглавил председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин. Его состояние оценивается в $19,1 млрд.
На втором месте расположился председатель совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов, который заработал $18,7 млрд.
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Третье место занял председатель правления ПАО НОВАТЭК Леонид Михельсон с состоянием в $18 млрд.
В пятерку рейтинга также вошли: президент НК «ЛУКойл» Вагит Алекперов ($16,4 млрд) и член совета директоров НОВАТЭКа и «Сибура» Геннадий Тимченко ($16 млрд).