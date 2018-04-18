Цена на нефть WTI превысила $68 впервые с декабря 2014 года

Цена на нефть марки WTI впервые с 4 декабря 2014 года превысила $68 за баррель, об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 1,8% — до $72,86 за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,18%, до $68,05 за баррель.

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Фондовый рынок России открылся ростом, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи вырос на 0,4% и составил 2200 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,1%, до 1123 пункта.

На открытии торгов на Московской бирже рубль падает.

В частности, курс доллара вырос на 20 коп. и составил 61,75 руб.

Курс евро вырос на 20 коп., до 76,33 руб.

Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».