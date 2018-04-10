Медведев назвал ситуацию в экономике России «абсолютно стабильной»

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что ситуация в экономике России абсолютно стабильная. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Он подчеркнул, что это включают в себя итоги 2017 года, которые он представит депутатам Госдумы.

Реклама

«По итогам за 2017 год я собираюсь доложить коллегам депутатам о том, что в целом ситуация в экономике абсолютно стабильная, макроэкономические показатели находятся на должном уровне, они стремятся к тем установкам, которые были обозначены президентом», — сказал Медведев.

Ранее Медведев сообщил, что низкая инфляция дает возможность для развития кредитования.