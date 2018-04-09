Курс евро превысил 75 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Евро вырос на 5,56% и достиг уровня в 75,35 рубля за евро.

В последний раз курс евро рос до уровня 75 рублей 3 августа 2016 года.

Курс доллара в свою очередь торгуется на уровне 60 рублей.

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Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».

Ранее сообщалось, что курс доллара на торгах вырос на 1,86 руб., до 60,02 руб. впервые с 16 ноября 2017 года.

Официальный курс евро вырос более чем на 1 рубль.

Как стало известно, США внесли в список санкций 24 российских бизнесмена и чиновника, а также 15 компаний.

В списке фигурируют глава «Газпрома» Алексей Миллер, владелец En+Олег Дерипаска, глава ВТБ Андрей Костин и владелец «Реновы» Виктор Вексельберг.