Миллер отреагировал на попадание в санкционный список

Глава «Газпрома» Алексей Миллер прокомментировал свое попадание в санкционный список США. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Не попав в первый список санкций, были даже некоторые сомнения: может, что-то не так? Но нет, наконец-то включили. Значит, делаем все правильно», — сказал Миллер телеканалу НТВ.

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6 апреля минфин США ввел санкции в отношении 24 российских бизнесменов и чиновников, а также 15 компаний.

Впоследствии в Белом доме объяснили санкции против российских бизнесменов тем, что они «помогали правительству России».

«Газета.Ru» следит за реакцией на новые санкции в онлайн-трансляции.