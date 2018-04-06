WSJ назвал дату введения санкций США против российских олигархов

Администрация США объявит о новых санкциях против ряда российских политиков и бизнесменов в пятницу, 6 апреля, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, Белый дом решил ввести санкции против некоторых представителей российской «правящей элиты» 6 апреля. При этом новые ограничительные меры будут нацелены на олигархов, политиков и союзников президента России Владимира Путина.

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Как отмечается, администрация США сделает соответствующее заявление.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не получала официальных подтверждений информации о возможном скором включении бизнесменов из России в санкционные списки в США.