ФАС предложила определить виды работ по госзакупкам только для малого бизнеса

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил создать реестр видов работ, на которые при проведении государственных закупок может претендовать только малый бизнес. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы предлагаем в дополнение к мерам, которые есть в законодательстве о госзакупках добавить еще такую важную вещь, как реестр видов работ, которые отдаются только малым компаниям», — сказал Артемьев.

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Он также перечислил несколько работ, которыми, по его мнению, должен заниматься только малый бизнес.

«Заборы красить должны в России только маленькие компании, осуществлять клининг или выворачивать лампочки тоже», — добавил Артемьев.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что компании с государственным участием имеют специальные технологии для того, чтобы разыгрывать торги в свою пользу.