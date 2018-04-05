Орешкин рассказал о приближении доли государства в экономике к 50%

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что в прошлом году госдоля в экономике России приблизилась к 50%. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Я бы отметил вопрос роста общей доли государства в экономике, в том числе за счет крупных компаний, которые расширяют сферы своей деятельности. В прошлом году, по оценкам экспертов, доля государства в экономике у нас опять выросла и вплотную приблизилась к отметке в 50%», — сказал Орешкин на заседании Госсовета.

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Министр добавил, что президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поставил задачу довести долю малого и среднего бизнеса в ВВП до 40%.

«Очевидно, что без значительного снижения уровня государства этой доли достичь будет просто невозможно», — отметил Орешкин.

Ранее Путин сообщил о наличии у компаний с госучастием специальных технологий для торгов.