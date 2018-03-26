«Ъ»: Путин согласился выделить 85 млрд рублей на новый укороченный SSJ100
Президент России Владимир Путин одобрил предложение выделить 85 млрд руб. на создание новой укороченной версии Sukhoi SuperJet (SSJ100), пишет «Коммерсантъ».
По словам источников, Путин наложил положительную резолюцию на письмо, направленное 1 марта главой Минпромторга и председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации Денисом Мантуровым.
Новая версия самолета предполагает меньшее количество кресел и максимальный отказ от импортных комплектующих, включая возможную замену двигателя