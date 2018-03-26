«Ъ»: Путин согласился выделить 85 млрд рублей на новый укороченный SSJ100

Марина Лысцева/ТАСС

Президент России Владимир Путин одобрил предложение выделить 85 млрд руб. на создание новой укороченной версии Sukhoi SuperJet (SSJ100), пишет «Коммерсантъ».

​По словам источников, Путин наложил положительную резолюцию на письмо, направленное 1 марта главой Минпромторга и председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации Денисом Мантуровым.

Новая версия самолета предполагает меньшее количество кресел и максимальный отказ от импортных комплектующих, включая возможную замену двигателя