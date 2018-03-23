Forbes составил рейтинг миллиардеров России с наибольшими доходами

Журнал Forbes опубликовал рейтинг с топ-10 миллиардерами России с наибольшими доходами.

Как стало известно, их общий заработок в виде дивидендов и от продажи активов составил более $10,7 млрд.

Лидером в данном рейтинге стал бизнесмен Кирилл Шамалов, его доход приравнивается к $2,3 млрд.

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На втором месте расположился Алексей Мордашов — $1,56 млрд.

Третье место занял, Владимир Лисин с заработком в $1,23 млрд.

«В отличие от нашего традиционного рейтинга богатейших бизнесменов, где оценивается стоимость активов, и финальная сумма является в некотором роде «виртуальным числом», здесь мы оцениваем реальные, «живые» деньги, полученные миллиардерами за продажу активов или в виде дивидендов», — уточнили в издании.

Ранее сообщалось, что Forbes назвал богатейших россиян.