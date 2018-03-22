Гройсман: Украина отвязалась от российской зависимости

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в твиттере прокомментировал прекращение действия программы экономического сотрудничества с Россией.

«Из-за разрыва мы становимся только сильнее. Я рад, что Украина отвязалась от российской зависимости», — написал Гройсман.

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Он также добавил, что именно Россия сделала неприемлемые шаги, якобы развязав конфликт в Донбассе и оказывая экономическое давление на Украину.

Ранее сообщалось, что правительство Украина приняло решение прекратить действие программы экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 года.