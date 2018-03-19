Медведев рассказал о планах действующего состава кабмина

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что действующий состав правительства должен обеспечить бесперебойное функционирование экономики и социальной сферы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Понятно, что действующий состав правительства, завершающий по конституции свои полномочия, должен обеспечить бесперебойное функционирование экономики, социальной сферы в текущий период, сделать все необходимое для подготовки дальнейшего развития страны в соответствии с намеченными планами», — сказал Медведев.

Ранее победивший на выборах президента России Владимир Путин сообщил, что изменения в структуре правительства произойдут после инаугурации.