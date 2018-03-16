Минтранс: Испания заинтересована участвовать в проекте ВСМ Москва-Казань

Испания заявила о заинтересованности участвовать в строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Казань. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Минтранса России.

«На 12-ой Ближневосточной железнодорожной выставке Middle East Rail 2018 государственный секретарь по вопросам транспорта, инфраструктуры и жилищному строительству Королевства Испания Хулио Гомес Помаром уведомил замминистра Алана Лушникова о заинтересованности Испании в участии в проекте ВСМ Москва-Казань», — заявили в Минтрансе.

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Лушников подчеркнул, что проект ВСМ Москва-Казань очень важен для России, поскольку понятны преимущества высокоскоростного движения.

«Мы заканчиваем проектирование от Москвы до Казани, по некоторым участкам проектирование уже закончено. Заказчиком проекта является РЖД, но контроль осуществляет Министерство транспорта России», — заявил Лушников.

В прошлом году первый вице-президент РЖД Александр Мишарин сообщил, что строительство первой в России высокосортной железнодорожной магистрали Москва–Казань планируется начать в 2018 году.