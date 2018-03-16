Путин утвердил перечень поручений по посланию Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации послания Федеральному собранию. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Как стало известно, президент поручил представить предложения по декриминализации отдельных статей в отношении деятельности предпринимателей.
Также власти должны будут повысить уровень жизни граждан, обеспечить устойчивый рост их реальных доходов и рост уровня пенсий выше инфляции.
Исходя из перечня, России должна войти в число пяти крупнейших экономик мира, а также обеспечить темпы экономического роста выше мировых.
Отдельно правительству совместно с Банком России было поручено разработать и утвердить план действий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25% их доли в валовом внутреннем продукте.