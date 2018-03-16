Прокуратура сообщила о проверке всех московских авиакомпаний

Заместитель московского межрегионального транспортного прокурора Олег Опенышев заявил, что московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) в связи с массовыми задержками рейсов проверит все столичные авиакомпании. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Поскольку за безопасность полетов и соблюдение прав пассажиров, помимо авиакомпаний, отвечают и другие предприятия гражданской авиации, ММТП проведет масштабную проверку и поднадзорных авиакомпаний, и указанных предприятий. В том числе, прокуроры проверят работу диспетчеров авиакомпаний и организаций по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов», — сказал Опенышев.

Реклама

Он также отметил, что при проверке центров управления воздушным движением прокуроры оценят, как они оснащены средствами наблюдения, есть ли у них необходимые сертификаты, прошли ли радиолокаторы техническое обслуживание и так далее.

Ранее глава Ространснадзора Виктор Басаргин сообщил, что ведомство ведет постоянный мониторинг 6-10 авиакомпаний.