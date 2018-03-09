Министр экономики Франции предостерег США от торговой войны

Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что введение пошлин на импорт стали и алюминия в США может спровоцировать невыгодную для всех сторон торговую войну, а также рассказал о возможных ответных мерах со стороны Европейского союза. Об этом написал политик в твиттере.

«В торговой войне все стороны проигрывают», — написал Ле Мэр.

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Также министр подчеркнул, что Франция и ее партнеры по ЕС рассмотрят последствия введения пошлин и подумают о подходящих ответных мерах.

Ранее сообщалось, что еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем призвала США не вводить пошлины на сталь и алюминий. Также ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп отложил введение пошлин на алюминий и сталь как минимум на 15 дней.