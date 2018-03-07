Путин подписал закон о признании алиментщиков безвестно отсутствующими

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий признавать должников по алиментам безвестно отсутствующими, сообщает RNS.

«Если после проведения исполнительно-розыскных действий по розыску должника по исполнительному документу, содержащему требование о взыскании алиментов, в течение одного года со дня получения последних сведений о должнике не установлено его местонахождения, судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, информирует взыскателя о результатах проведенных исполнительно-розыскных действий и разъясняет взыскателю его право обратиться в суд с заявлением о признании должника безвестно отсутствующим», — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Признание лица судом безвестно отсутствующим позволит его детям и другим нетрудоспособным иждивенцам получать ежемесячную пенсию по случаю потери кормильца.