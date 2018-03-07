В Минэнерго назвали главные угрозы для энергобезопасности России

Министерство энергетики России подготовило проект Доктрины энергобезопасности России, в которой указало на угрозы для страны. Об этом пишет газета «Ведомости».

Как стало известно, главной угрозой является дискриминационная политика со стороны США и их союзников. Опасность заключается в ограничениях на доступ нефтегазовых компаний к современным технологиям, запрете на привлечение долгосрочного финансирования и на организацию СП с иностранными компаниями.

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Также энергобезопасности вредит переход к «зеленой энергетике», поскольку в мире появляются новые экспортеры энергоносителей и происходит рост производства сжиженного природного газа.

В министерстве подчеркнули, что угрозой является и истощение действующих месторождений. Помимо этого, по словам экспертов, в России слабо изучена территория страны.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что США боятся честно конкурировать с Россией в газовой сфере.