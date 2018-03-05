Никифоров рассказал о трансформации всех сфер экономики России

Глава Минкомсвязи России Николай Никифоров заявил, что дальнейшее внедрение современных интернет-технологий и использование их населением приведет к трансформации абсолютно всех современных отраслей экономики. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Развитие услуг связи с контексте развития цифровой экономики нашей страны, по сути, уходит просто от предоставления базовой услуги связи телефонной или доступа в интернет. В каком-то смысле все это становится инфраструктурой для развития цифровой трансформации многих отраслей», — сказал Никифоров.

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По его словам, самым ярким преобразованием, которое произошло за последние годы, стало преобразование рынка такси.

Никифоров также отметил, что подобная трансформация произойдет абсолютно во всех отраслях экономики страны.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отставание в сфере технологий является основной угрозой для страны.