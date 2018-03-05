«Известия»: кабмин снизит издержки для малого бизнеса

Правительство России совместно с предпринимателями и Общественно-деловым советом по реформе контрольно-надзорной деятельности отобрало 100 обязательных требований к бизнесу, которые будут актуализированы или отменены вовсе. Об этом пишет газета «Известия».

По данным издания, эти требования призваны сократить количество проверок и снизить издержки предприятий.

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Отмечается, что кабмин приступил к отбору подлежащих коррекции требований к бизнесу в начале 2017 года. При этом данная работа ведется в рамках реализации приоритетного проекта правительства по реформе контроля и надзора.

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что кабмин решил освободить владельцев новых предприятий малого и среднего бизнеса от уплаты госпошлины за регистрацию в электронном формате.