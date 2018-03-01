S&P повысило рейтинг Москвы

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило долгосрочный кредитный рейтинг Москвы с «BB+» до «BBB-» со стабильным прогнозом. Об этом сообщается на сайте агентства.

Собственная кредитоспособность (SACP) Москвы оценивается на уровне «BBB». Отмечается, что негативные рейтинговые действия по Москве маловероятны, так как оценка собственной кредитоспособности города на одну ступень выше долгосрочного рейтинга.

Ранее S&P повысило суверенный рейтинг России, а вслед за этим — рейтинг ряда крупных госкомпаний.