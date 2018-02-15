Голикова предложила депутатам работать без выходных для принятия налоговых новаций

Глава Счетной палаты России Татьяна Голикова в рамках Российского инвестиционного форума предложила депутатам Госдумы работать без выходных, чтобы принять налоговые изменения в весеннюю сессию. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Ранее министр финансов Антон Силуанов рассказал, что правительство в ближайшее время подготовит предложения об изменениях налоговой системы.

Он подчеркнул, что все налоговые новации нужно будет принять в весеннюю сессию работы парламента.