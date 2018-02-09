Путин предложил альтернативный вариант анекдота про изнасилование тракториста

Основной бенефициар Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин рассказал президенту Владимиру Путину анекдот про тракториста, передает РИА «Новости».

Лисин в ходе своего выступления решил рассказать «старый советский анекдот, каждый его знает».

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«Колхоз, идет собрание, встает председатель и говорит: у нас проблема — посевная на носу, а кузнец запил, надо что-то делать», — начал Лисин.

Далее в рассказе участники собрания предлагают: лечить кузнеца, лишить его премии, набить морду, однако председатель отклоняет все варианты, так как кузнец всего один.

«Тянется рука: а давайте его изнасилуем. Председатель говорит: вы чего, с ума посходили, что за предложения? Тянется вторая рука: а давайте изнасилуем тракториста. А почему тракториста? У нас их двое», — закончил Лисин и добавил, что «мы иногда таким образом принимаем решения».

Путин в свою очередь предложил альтернативный вариант анекдота.

«Володя, ну сказал бы про доярку хотя бы. Куда вас тянет-то?», — сказал Путин.

Владимир Путин находится на съезде российского союза промышленников и предпринимателей.