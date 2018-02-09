Путин: сегодня карты сдаются по новой

Президент России Владимир Путин заявил, что новая технологическая волна меняет ландшафт мировой экономики. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Нам нужно говорить и о том, что новая технологическая волна серьезно меняет ландшафт мировой экономики, вот что самое главное. Сегодня карты сдаются по новой. Будут формироваться принципиально новые рынки товаров и услуг, появятся новые лидеры», — сказал Путин на съезде РСПП.

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Он также подчеркнул, что конкуренция будет только обостряться.

Президент предупредил, что в такой ситуации в ход могут пойти любые формы давления и конкурентной борьбы.

Ранее сообщалось, что Путин подписал указ о развитии конкуренции в России.