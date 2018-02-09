Путин назвал попытки ограничений в международных деловых отношениях тупиковым путем

Президент России Владимир Путин заявил, что попытки ввести ограничения в международных деловых отношениях являются тупиковым путем. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Политика искусственных ограничений в международных деловых отношениях — это тупиковый путь, который приводит всех к упущенной выгоде и прямым убыткам», — сказал Путин на съезде РСПП.

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Он подчеркнул, что предприниматели из других стран поддерживают эту точку зрения.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российские бизнесмены, попавшие в «кремлевский список» США, смогут рассказать о возникших из-за этого проблемах Путину.