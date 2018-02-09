Песков о «кремлевском докладе»: вряд ли список можно назвать позитивным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские бизнесмены, попавшие в «кремлевский список» США, смогут рассказать о возникших из-за этого проблемах президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сегодня как раз будет общение с бизнесменами, и бизнесмены как раз вольны говорить о тех трудностях, которые могли виртуально возникнуть в связи с публикацией списка», — сказал Песков.

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Он также подчеркнул, что данный список «вряд ли можно назвать позитивным».

Ранее сообщалось, что экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин выразил надежду на то, что «кремлевский доклад» не приведет к эскалации новых санкций.