Песков о «кремлевском докладе»: вряд ли список можно назвать позитивным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские бизнесмены, попавшие в «кремлевский список» США, смогут рассказать о возникших из-за этого проблемах президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Сегодня как раз будет общение с бизнесменами, и бизнесмены как раз вольны говорить о тех трудностях, которые могли виртуально возникнуть в связи с публикацией списка», — сказал Песков.
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Он также подчеркнул, что данный список «вряд ли можно назвать позитивным».
Ранее сообщалось, что экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин выразил надежду на то, что «кремлевский доклад» не приведет к эскалации новых санкций.