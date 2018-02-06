Глава Роструда рассказал, сколько работодателей смогут избежать плановой проверки

Глава Роструда Всеволод Вуколов заявил, что ежегодные плановые проверки не затронут 5 млн работодателей. Об этом сообщает РИА «Новости».

«С этого года плановые проверки проводятся с учетом риск-ориентированного подхода. Один раз в два года мы проверяем работодателей, деятельность которых отнесена к высокой категории риска, не чаще чем один раз в шесть лет проверяем работодателей, деятельность которых отнесена к умеренной категории риска. В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых отнесена к низкой категории риска, а таких у нас более 5 млн, плановые проверки не проводятся», — сказал Вуколов.

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Он также подчеркнул, что ежегодные плановые проверки Роструда коснутся примерно 10 тыс. предприятий.

Ранее сообщалось, что правительство ограничит проверки в трудовой сфере с помощью чек-листов.