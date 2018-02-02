Суд приступил к банкротству экс-главы Татфондбанка

Арбитражный суд Татарстана признал обоснованным заявление о банкротстве бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина и ввел начальную процедуру банкротства. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя суда.

«Суд ввел реструктуризацию долгов», — заявили в суде.

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Уточняется, что сумма задолженности Мусина перед Татфондбанком составляет около 16,8 млн руб.

В прошлом году сообщалось, что СК оценил ущерб по делу Татфондбанка более чем в 50 млрд рублей.