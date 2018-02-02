Набиуллина одобрила введение ограничений для госбанков на покупку банков

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк поддерживает идею введения ограничений для госбанков на покупку других банков. Об этом сообщает RNS.

«Мы в целом поддерживаем возможность установления некоторых ограничений по экспансии государственного сектора. Нас, конечно, беспокоит достаточно большая доля государственного сектора и в банковском секторе, поэтому мы в том числе намерены как можно быстрее при условии эффективной бизнес-модели выводить санируемые банки на рынок», — сказала Набиуллина.

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Она также добавила, что подобные правила могут ограничить хозяйственную деятельность.

Ранее замглавы Федеральной антимонопольной службы Андрей Кашеваров сообщил, что Банк России поддержал предложение ФАС запретить госбанкам покупать другие банки