Путин дал совет рабочему «Ростсельмаша» по поводу семьи

Президент России Владимир Путин рассказал о возможностях в плане улучшения жилищных условий после рождения детей на примере одного из рабочих «Ростсельмаша», сообщает РИА «Новости».

«Вы женаты? Нет? Я вам хочу дать хороший совет: девушки у вас такие красивые. Первое. Второе — вы, как только женитесь, нужно сразу заводить ребенка и сразу будете получать поддержку за рождение первого ребенка, а если будет второй и третий — у вас сразу ставка по ипотечному кредиту будет не больше 6%, потому что все, что выше будет оплачивать государство», — сказал Путин, отвечая одному из рабочих, интересовавшемуся размером процентной ставки по ипотеке и возможности ее субсидирования.

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Кроме того, глава государства обратил внимание на проблему нехватки мест в яслях.

«У нас детей таких маленьких от 2 месяцев до 3 лет, стоящих в очереди 272 255. Это было на 1 января», — сказал Путин.

По его словам, есть несоответствие в том, что пособие по уходу за ребенком выплачивается до 1,5 летнего возраста, а детские сады начинают набор только с двух лет. В настоящее время запущена новая программа обеспечения ясельными местами, отметил президент.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин прибыл в Ростов-на-Дону, где он посетит международный аэропорт «Платов» и осмотрит цеха сборки тракторов «Ростсельмаша» и новый зерноуборочный комбайн «Торум-785».