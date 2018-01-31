Минсельхоз сообщил о ежегодном субсидировании перевозок зерна на экспорт

Глава Минсельхоза России Александр Ткачев заявил, что власти будут каждый год применять механизм субсидирования железнодорожных перевозок зерна из регионов страны к портам для экспорта. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Механизм заработал, и мы будем активно применять его, я считаю, каждый год», — сказал Ткачев.

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Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что субсидирование железнодорожных перевозок для экспорта зерна может помочь сельхозпроизводителям.

Он также подчеркнул, что и система госзакупок может помочь сельхозпроизводителям.