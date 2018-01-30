Песков: необходимо внимательно проанализировать «кремлевский доклад»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с большой долей вероятности президента России Владимира Путина спросят о «кремлевским докладе» в ходе встречи с доверенными лицами. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Песков отказался давать более развернутые комментарии до публикации списка. По его словам, публикацию нужно внимательно проанализировать.

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«Сначала нужно понять, а потом уже формулировать позицию», - - заявил Песков.

Он также добавил, что публикация такого списка наверное потенциально может нанести урон имиджу и реноме указанным в списке предпринимателя и политикам. Подход к списку Песков назвал «обобщенным», так как в нем оказалось почти все высшее руководство России.

К своему собственному попаданию в список Песков относится «индифферентно». Также пресс-секретарь указал, что если внимательно читать документ, то по факту указанные лица отнесены к врагам США.

«Вот это подход», — прокомментировал Песков эту мысль.

Ранее сообщалось, что США опубликовали «Кремлевский доклад».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.