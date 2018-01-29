Путин назвал экономические успехи России результатом труда россиян

Президент России Владимир Путин заявил, что экономические результаты России — залог дальнейшего роста конкурентоспособности экономики страны, передает РИА «Новости».

Об этом Путин рассказал перед подписанием генерального соглашения между правительством, профсоюзами и работодателями.

Реклама

«Нужно помнить — экономические результаты не приходят сами по себе. Это результат труда людей и залог эффективности нашей экономики, дальнейшего наращивания ее конкурентоспособности, достойные условия для этого труда, повышение производительности», — сказал он.

По его словам, это касается применения современных технологий и оборудования, развития человеческого капитала, что становится в современном мире все более значимо. Путин добавил, что работник должен чувствовать себя защищенным как в плане социальных гарантий, так и с точки зрения безопасности и охраны труда.