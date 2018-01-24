«Ъ»: правительство планирует персонифицировать электронные платежи россиян

В соответствии с поправками к законодательству, разработанными по поручению правительства, россияне смогут зачислять средства на электронные кошельки и предоплаченные банковские карты только со своего банковского счета, пишет «Коммерсантъ».

«Мы видим использование тех же анонимных кошельков для финансирования террористической, экстремистской и противоправной деятельности.Поэтому предлагаем от анонимности отказаться. Само по себе существование подобных анонимных продуктов противоречит рекомендациям 10 FATF, которая будет проверять Россию на соответствие требованиям в 2018–2019 годах», — заявил статс-секретарь Росфинмониторинга Павел Ливадный.

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Отмечается, что в Банке России считают данную позицию чрезмерно жесткой. По данным источника, знакомого с позицией ЦБ, регулятор считает, что обязательная идентификация приведет к переходу населения на наличные расчеты и росту социальной напряженности.

В пресс-службе Банка России заявили, что «вопрос объема изменений законодательства в этой области в настоящий момент обсуждается».