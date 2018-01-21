Трамп призвал изменить правила сената в случае продолжения шатдауна

Президент США Дональд Трамп написал в своем твитере, что, если тупик с приостановкой работы правительства (шатдаун) продолжится, республиканцам придется финансировать правительство, изменив правила сената, которые сейчас требуют одобрения абсолютного большинства для принятия соответствующих законов.

«Демократы просто хотят, чтобы нелегальные мигранты хлынули в нашу страну бесконтрольно. Если тупик затянется, республиканцам придется прибегнуть к правилу 51% (т.н. крайнее средство) и проголосовать за принятие настоящего долгосрочного бюджета», – написал Трамп.

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Сообщается, что финансирование федеральных агентств истекло 20 января, в то время как Трамп и республиканские законодатели не смогли преодолеть разногласий с демократами.

В результате противостояния оказался закрыт ряд достопримечательностей, в том числе, статуя Свободы и парки Нью-Йорка.

Ранее сообщалось, что лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл назначил голосование по временному бюджету США на понедельник, 22 января.