Казахстан и США заключили соглашения на $2,5 млрд

Казахстан подписал соглашения на приобретение продукции США на общую сумму $2,5 млрд, сообщается на сайте Госдепартамента.

«Во время визита были подписаны многочисленные коммерческие контракты и документы, включая новые соглашения между Boeing, GE Transportation, GE Digital, Chevron, Air Astana, компанией «Казахстанские пассажирские перевозки», авиакомпанией SCAT и Фондом национального благосостояния «Самрук-Казына» на приобретение продуктов и услуг США на сумму более 2,5 миллиарда долларов», — говорится в тексте официального сообщения.

Реклама

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пробудет в США до 18 января.

Ранее сообщалось, что Назарбаев пригласил Трампа в Казахстан.