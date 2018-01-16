Пленарная сессия Гайдаровского форума снова началась без Медведева

Пленарная сессия Гайдаровского форума в 2018 году снова началась без премьер-министра Дмитрия Медведева, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Премьер заявлен на сессии «Цели и ценности», где помимо него должны выступить, в частности, главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева и экс-президент Европейского Совета Херман Ван Ромпей.

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В 2017 году ректор РАНХиГС и модератор сессии Владимир Мау также не стал затягивать начало сессии, где выступал, например, первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэвид Липтон.

В прошлом году Медведев появился в актовом зале примерно через полтора часа после начала дискуссии.